Luverdense ganha de virada e larga na frente do Paysandu na final da Copa Verde

O Luverdense foi superior ao Paysandu e venceu a partida de ida da final da Copa Verde por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No jogo da volta, no próximo dia 16, no estádio do Mangueirão, em Belém, o time mato-grossense pode até perder por um gol de diferença para ser campeão.

Como fez um gol fora de casa, o Paysandu joga por uma vitória por 2 a 0 para ser bicampeão no tempo normal. Se devolver o mesmo placar, leva a definição para os pênaltis. O campeão vai entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018.

O jogo começou em alta velocidade. Logo aos seis minutos, Leandro Cearense fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Daniel Sobralense completar de cabeça para abrir o placar a favor dos visitantes. Pressão em cima do time da casa. O Luverdense mandou o jogo na capital porque seu estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), está sem laudo de segurança.

Mas a resposta do Luverdense não demorou e, apenas cinco minutos mais tarde, Rafael Silva encontrou Erik na área e o atacante encheu o pé para estufar as redes e deixar tudo igual. Embalado pelo empate, o time da casa passou a pressionar e conseguiu o gol da virada aos 42 minutos, em linda cobrança de falta do experiente meia Marcos Aurélio, ex-jogador de Santos, Internacional, Coritiba e Sport.

Aos 10 minutos da segunda etapa, a vantagem ficou ainda maior. Marcos Aurélio cobrou escanteio curto e Paulinho cruzou na cabeça do zagueiro Dalton, que marcou o terceiro. Na sequência, Hayner acertou uma cotovelada em Rafael Silva e foi expulso, deixando o Paysandu com um jogador a menos. Em vantagem, o Luverdense apenas controlou a partida até o apito final e confirmou a boa vantagem para a partida da volta.

Fora da decisão do Estadual, o Luverdense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Pega o Juventude, em Caxias do Sul (RS), no próximo dia 13. O Paysandu decide o título paraense contra o rival Remo, neste domingo, no estádio Mangueirão. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Quem vencer vai ser o campeão.