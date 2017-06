Luverdense empata nos acréscimos com o Vila Nova e segue sem vencer na Série B

O Vila Nova quase se manteve dentro da zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Vencia o Luverdense por 1 a 0 até nos acréscimos do segundo tempo, quando sofreu o empate, nesta terça-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela quinta rodada.

O time goiano, que vinha de vitória em casa sobre o Guarani por 3 a 1, agora aparece com oito pontos, em sexto lugar e fora do G4 – a zona de acesso. Sem engrenar e sem vencer, o Luverdense soma apenas três pontos, em 18.º lugar, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Criciúma, Náutico e Goiás.

Mesmo na condição de visitante, o Vila Nova foi o dono do primeiro tempo. Bem posicionado, marcava bem no meio de campo e aparecia bem compacto no sistema de marcação. Além disso, contava com a série de erros do Luverdense na saída de bola, o que propiciava os contra-ataques.

As melhores chances no ataque foram dos goianos. Aos 16 minutos, PH arriscou de longe e Diogo Silva mandou a bola por cima do travessão. Aos 27, em cobrança de falta, Alípio encobriu a barreira, a bola resvalou no travessão e foi para fora. A sorte ajudou, desta vez, o time do Mato Grosso. Aos 39, Mateus Anderson invadiu a área livre pelo lado esquerdo, driblou Diogo Silva e cruzou na área, onde a defesa teve dificuldade para aliviar.

No segundo tempo, o Luverdense melhorou, adiantando a marcação e evitando a troca de passes do visitante, que perdeu até a opção de contragolpe. As principais chances de gol, porém, saíram em cobranças de falta de Paulinho. A primeira aos 13 minutos, no canto da área – ele bateu direto e quase surpreendeu Elisson, que espalmou para escanteio. Aos 17, da intermediária, Paulinho soltou a bomba e Elisson teve que se esticar para mandar para fora. O goleiro ainda se superou aos 25, quando Paulinho cobrou falta na linha de fundo e Macena mergulhou de cabeça. Mas o goleiro goiano saltou e deu um tapa na bola.

Como quem não faz toma, o Vila Nova marcou aos 28 minutos. E em uma cobrança de falta magistral de Alan Mineiro. A falta aconteceu quase em cima da linha da área, ele ajeitou a bola e encobriu a barreira. A bola caiu no ângulo direito de Diogo Silva.

O gol desestabilizou o mandante, que passou a insistir nos chuveirinhos. Depois de tantas tentativas, ela funcionou aos 47 minutos, quando Cléo Silva ajeitou de cabeça e o zagueiro Pablo também de cabeça desviou no canto e deixou tudo igual.

No final de semana, os dois times voltam a campo pela sexta rodada da Série B. O Luverdense vai enfrentar o Oeste, neste sábado, às 21 horas, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Vila Nova joga em Goiânia, nesta sexta-feira, às 21h30, contra o América-MG.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 1 VILA NOVA

LUVERDENSE – Diogo Silva; Moacir, Pablo, Neguete e Paulinho; Ricardo, Erik e Marcos Aurélio (Alaor); Rafael Ratão (Cléo Silva), Douglas Baggio (Macena) e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

VILA NOVA – Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Gastón Filgueira; Geovane, PH, Alípio (Ruan) e Alan Mineiro (Heitor); Mateus Anderson e Marcos Paulo (Jajá). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Alan Mineiro, aos 28, e Pablo, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erik e Macena (Luverdense); Marcos Paulo, Alan Mineiro e Elisson (Vila Nova).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Souza (PI).

RENDA – R$ 12.590,00.

PÚBLICO – 927 pagantes (1.227 no total).

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).