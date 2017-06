Luis Fabiano minimiza histórico e descarta favoritismo do Vasco em clássico

Sem perder para o Botafogo há dez partidas, o Vasco volta a encarar o rival nesta quarta-feira, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter o histórico diante do rival, o clube cruzmaltino conta com Luis Fabiano, que será titular. O próprio atacante considerou o clássico uma “ótima oportunidade” para o time conquistar os primeiros pontos fora de casa, mas descartou qualquer favoritismo.

“A expectativa é muito grande. É uma ótima oportunidade de conquistarmos os primeiros pontos fora de casa. Clássico não tem favorito, tudo pode acontecer, se define em detalhes. Estamos muito motivados para essa partida. A vitória só nos traz coisa boa. Podemos ficar até em terceiro, ganhamos os pontos e muita confiança para o restante do campeonato. Estamos preparados e vamos fazer um grande jogo”, disse.

Luis Fabiano volta a atuar pelo Vasco fora de casa depois de ficar de fora nas partidas contra Grêmio e Chapecoense, como parte do planejamento do técnico Milton Mendes. E mesmo sem a confirmação do treinador, o jogador indicou que o time será o mesmo da partida do último sábado, ou seja, com Nenê também entre os titulares.

O próprio atacante admitiu o incômodo com os desfalques seguidos em partidas longe de São Januário, mas disse entender o planejamento. Ele só ponderou, no entanto, que estas ausências precisam ser levadas em consideração quando o número de gols marcados por ele na temporada for avaliado.

“Eu sempre trabalho com 50%. Se eu jogar 30 jogos e fizer menos de 15 gols, estou abaixo. Espero que consiga fazer mais, mas o mínimo eu garanto. Estou na média até o momento e vou buscar aumentar cada vez mais”, afirmou.