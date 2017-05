Luis Enrique se despede do Barcelona com título da Copa do Rei e agradece clube

O técnico Luis Enrique se despediu do Barcelona com o título da Copa do Rei, conquistado com a vitória sobre o Alavés por 3 a 1, no estádio Vicente Calderón, em Madri (casa do Atlético de Madrid, que será desativado e demolido em breve). Luis Enrique enfatizou a gratidão que tem pelo clube catalão após erguer a última taça com a equipe e exaltou as qualidades do camisa 10 barcelonista, Lionel Messi.

“Messi é um extraterrestre em todos os sentidos. Sou muito sortudo por ter desfrutado da melhor ou uma dos melhores versões dele. Sem dúvida ele é o número um e tem o controle de todos os aspectos e é muito forte fisicamente. Ele tem o perfeito controle de si mesmo e ainda há muito mais para vir de Messi”, exaltou o treinador.

Luis Enrique é o terceiro treinador com mais títulos no Barcelona em todos os tempos, com nove conquistas, atrás do holandês Johan Cruyff (11) e Pep Guardiola (14). O treinador disse que não se arrependeu em ter anunciado a saída do clube, em março passado, após três temporadas.

“Estou feliz com a decisão que tomei há alguns meses. Funcionou perfeitamente para mim e para a equipe. Este trabalho tem demandas intermináveis e depois de um tempo cobra de você. Mas eu não me sinto triste, especialmente quando vejo que ganhamos nove dos 13 troféus (disputados)”, complementou Luis Enrique.

O novo treinador do Barcelona deverá ser anunciado nesta segunda-feira, conforme confirmou o presidente do clube, Josep Maria Bartolomeu, em entrevista coletiva no domingo passado. O nome de Ernesto Valverde, do Athletic Bilbao, vem sendo apontado como favorito pela imprensa espanhola para assumir a vaga.