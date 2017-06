Lugano lamenta derrota e espera um São Paulo mais contundente no Brasileirão

Os jogadores do São Paulo lamentaram a derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. Para o capitão Diego Lugano, o time tinha tudo para ter mais sorte na partida. “Neste jogo e contra o Atlético-MG, o São Paulo teve méritos para obter um resultado melhor. Se não vem, é do jogo”, reclamou.

O defensor evitou falar da renovação de seu contrato com o São Paulo, alegando que não é o momento de comentar sobre isso, ainda mais depois de uma derrota. Para ele, o grande pecado do time foi não conseguir transformar em gols a superioridade diante do Atlético-PR fora de casa.

“Temos de ser mais contundentes, pois não estamos conseguindo mostrar no resultado o nosso desempenho. Esse é o grande pecado. É um defeito para quem quer coisas grandes. O São Paulo vem propondo um futebol ofensivo, mas a preocupação é que não estamos conseguindo aliar o desempenho aos bons resultados”, disse.

Com a derrota no Paraná, o São Paulo ficou bem perto da zona de rebaixamento, com 10 pontos, na 15ª colocação. O primeiro na zona da degola é o Sport, que tem um ponto a menos. Na próxima rodada, no domingo, o time paulista vai receber o embalado Fluminense no Morumbi para voltar a vencer no Brasileirão.