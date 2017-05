Lucro líquido do Grupo CCR avança 32,9% no trimestre; para R$ 329 milhões

O Grupo CCR registrou lucro líquido de R$ 329 milhões no primeiro trimestre de 2017, o que corresponde a um aumento de 32,9% na comparação com os R$ 247,5 milhões reportados em igual etapa do ano anterior. Já o lucro líquido mesma base ficou em R$ 338,5 milhões, um crescimento de 46,6% em relação aos R$ 230,9 milhões contabilizados há um ano.

O critério “mesma base” exclui a STP, cuja venda de participação foi concluída em 31 de agosto do ano passado e, nas comparações pró-forma mesma base, exclui-se a ViaRio e o VLT.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da CCR somou R$ 1,031 bilhão entre janeiro e março deste ano. O indicador, que exclui despesas não-caixa, como depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas de outorga, aumentou 3,9% sobre igual intervalo de 2016. A margem Ebitda ajustada ficou em 61% no fim do trimestre, alta de 0,3 ponto porcentual (p.p.) na base anual.

Já o resultado operacional (Ebit) ajustado somou R$ 710,8 milhões nos primeiros três meses de 2017, alta de 0,8% em um ano – a margem Ebit ajustada, por outro lado, recuou 1,1 p.p. entre os períodos, para 42%

A receita líquida, excluindo a receita de construção, totalizou R$ 1,691 bilhão nos três primeiros meses de 2017, montante 3,4% maior que o verificado no mesmo intervalo de 2016.

Pró-forma

Pelo critério pró-forma, que inclui dados proporcionais das controladas em conjunto, o Ebitda ajustado avançou 0,8% entre os períodos, totalizando R$ 1,167 bilhão, com margem em 61,6%, alta de 1 p.p. na base anual.

Neste critério, o Ebitda ajustado mesma base avançou 2,6% no primeiro trimestre de 2017 ante o mesmo intervalo de 2016, para R$ 1,161 bilhão, enquanto a margem Ebitda ajustada mesma base subiu 0,5 p.p., para 62,1%.

O Ebit ajustado pró-forma diminuiu 1,9% em um ano, para R$ 811,2 milhões, com margem recuando 0,5 p.p., para 42,8%. Já o Ebit mesma base pró-forma aumentou 0,2% entre os períodos, para R$ 807,7 milhões, com margem em 43,2%, queda de 0,7 p.p..

A receita líquida pró-forma recuou 0,9%, para R$ 1,893 bilhão. Já a receita líquida ajustada mesma base pró-forma aumentou 1,9%, para R$ 1,872 bilhão. (