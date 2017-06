Lucro líquido da Monsanto avança 17% no 3º tri fiscal de 2017, para US$ 843 mi

São Paulo, 28/6 – A companhia de agronegócio norte-americana Monsanto registrou lucro líquido de US$ 843 milhões (US$ 1,90 por ação) no terceiro trimestre do ano fiscal de 2017, período que compreende os meses de março a maio. O montante é 17,57% superior aos US$ 717 milhões (US$ 1,63 por ação) obtidos em igual intervalo do ano passado. O lucro líquido por ação veio acima da média de US$ 1,76 projetada por analistas consultados pelo FactSet Reasearch.

A receita avançou 0,98% na comparação anual, para US$ 4,23 bilhões.

As vendas de sementes (maior setor da companhia) registraram queda de 2,33%, para US$ 3,132 bilhões. A receita proveniente de sementes de milho apresentaram queda de 6,34%, para US$ 1,491 bilhão.

Enquanto isso, as receitas com soja avançaram 29%, para US$ 896 milhões, impulsionando o desempenho da empresa no período e levando ela a superar as estimativas de analistas. “A Monsanto tem testemunhado um fortalecimento na demanda por suas últimas tecnologias na soja”, disse a empresa, em nota.

As vendas do segmento de produtividade agrícola, que compreende produtos de proteção de lavouras e herbicidas, avançaram 11,8%, para US$ 1,098 bilhão.

Para o ano fiscal de 2017, a companhia disse que espera um crescimento nos lucros do segmento de sementes entre 7% e 9%. No setor de produtividade agrícola, a perspectiva é que o lucro fique entre US$ 850 milhões e US$ 950 milhões no ano. O lucro por ação deve circular entre US$ 4,09 a US$ 4,55.

Sobre a fusão com a Bayer, a empresa disse que continua trabalhando para concluir o processo até o fim deste ano. Atualmente, a Bayer está em processo de compra da Monsanto, pelo valor de US$ 57 bilhões.

Por volta das 10h30, as aços da Monsanto operavam em alta de 0,72% no pregão da Bolsa de Nova York.