Lucro líquido da Kellogg sobe 50% no 1º tri, para US$ 262 milhões

Nova York, 4/5 – A multinacional Kellogg registrou lucro líquido de US$ 262 milhões (US$ 0,74 por ação) no Eprimeiro trimestre de 2017, aumento de 49,7% em comparação com os US$ 175 milhões (US$ 0,49 por ação) reportados em igual período do ano passado. A receita líquida da empresa, entretanto, recuou 4,1% no período, para US$ 3,25 bilhões.

“Nós tivemos um início lento nas vendas do ano, mas esperamos melhora nos próximos trimestres. Nossas ações para elevar a produtividade nos permitiram manter o curso para atingir nossas previsões para o ano de 2017”, disse John Bryant, CEO e presidente da empresa.

A receita da empresa recuou na América do Norte, prejudicada pela queda das vendas líquidas nos EUA, de cerca de 4%, de US$ 2,39 bilhões para US$ 2,29 bilhões.

Já na América do Sul, as vendas líquidas avançaram 15,6%, saltando de US$ 192 milhões para US$ 222 milhões no trimestre. Segundo a empresa, o desempenho foi influenciado pela aquisição feita em dezembro da Parati, no Brasil. A empresa destacou que a integração da Parati está caminhando bem, com a operação continuando a crescer a um ritmo forte.

Para o ano de 2017, a empresa espera apresentar um lucro por ação de US$ 3,97.