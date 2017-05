Lucro líquido da Cielo soma R$ 1,001 bi no 1º trimestre; alta de 0,6%

A Cielo, que credencia lojistas para a captura de transações com cartões de crédito e débito, registrou lucro líquido de R$ 1,001 bilhão no primeiro trimestre de 2017, representando aumento de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado e queda de 1% frente ao quarto trimestre de 2016.

O lucro líquido ajustado no período foi de R$ 1,069 bilhão, também 0,6% acima do mesmo período do ano passado e 0,9% abaixo do quarto trimestre.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi a R$ 1,322 bilhão, redução de 6,1% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado e queda de 5,3% em relação ao quarto trimestre de 2016.

A receita operacional líquida totalizou R$ 2,8 bilhões, queda de 8,1% em relação ao primeiro trimestre de 2016 e de 10,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior, negativamente influenciado pelo cenário macroeconômico e mercadológico, segundo release de resultado.