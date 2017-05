Lucro do Commerzbank avança 28,4% no 1º trimestre, a 217 milhões de euros

O banco alemão Commerzbank divulgou hoje que teve lucro líquido de 217 milhões de euros (US$ 237 milhões) no primeiro trimestre, 28,4% maior que o ganho de um ano antes. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 129 milhões de euros no período.

A receita do Commerzbank subiu 2,2% na mesma comparação, a 2,37 bilhões de euros. A projeção do mercado era de queda de 7%, a 2,17 bilhões.

Já as provisões para empréstimos inadimplentes aumentaram 32%, a 195 milhões de euros, mas analistas estimavam acréscimo maior, de 40%.

Por volta das 4h50 (de Brasília), as ações do Commerzbank operavam em alta de cerca de 1,7% na Bolsa de Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires.