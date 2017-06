Lucas Lima se irrita com especulação e ganha apoio de Levir no Santos

O meia Lucas Lima desconversou sobre uma possível transferência dele para o Barcelona e ficou irritado com insinuações de que teria falado a amigos que vai deixar o Santos. “Imagina se eu, jogador do Santos, iria falar que eu já era do Barcelona? Eu tenho contrato com o Santos”, disse o jogador, incomodado com a situação.

O contrato dele com o Santos termina no final do ano e, por causa da especulação sobre sua saída, ele vem sendo criticado por torcedores. Na derrota deste sábado para o Sport por 1 a 0, o meia jogou os 90 minutos. “Eu estou com minha consciência tranquila”, continuou o atleta, evitando falar sobre seu futuro.

Para o técnico Levir Culpi, essa é uma situação complicada, mas ele tem falado com seu atleta. “Eu conversei com o Lucas e ele está bem consciente. Na partida, se errou algo, já falam em corpo mole. É difícil administrar uma situação dessas. Mas podemos ajudar, estamos com ele”, explicou o treinador.

Levir até não quer falar muito do assunto para não deixar Lucas Lima ainda mais na mira dos torcedores. “Temos de acabar com isso porque cria uma fobia, raiva do jogador. Temos que abraçá-lo. Ele tem personalidade, sabe onde deve ir e tem de assumir. Para mim, ele vai onde quiser”, completou o técnico, esperançoso para que a situação seja logo resolvida.