Lucas acredita em bom desempenho de jogadores da base do Fluminense em clássico

O Fluminense terá desfalques importantes para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre eles o do centroavante Henrique Dourado, artilheiro da competição com nove gols, que recebeu o terceiro cartão no empate com o Bahia, em Salvador, no último domingo, e terá de cumprir suspensão.

Para o lateral-direito Lucas, quem entrar em campo vai ajudar da melhor maneira possível. “É sempre complicado quando perde jogadores importantes, como Dourado e Marcos Júnior. No jogo passado, o Richarlison ficou de fora, mas tem que se adaptar ao esquema. Para nós, não é novidade isso, desde o início do ano estamos convivendo com essa situação, quando não é por lesão, é por cartão. Durante esse tempo que tem de um jogo para o outro, a gente tentar conversar, tenta acertar dentro de campo o que pode treinar para entrosar o mais rápido possível”, declarou.

Como opções de substituição, o técnico Abel Braga tem usado no time titular muitos garotos da base e Lucas acredita que o Fluminense vive essa situação devido ao bom preparo dos jogadores criados em Xerém. “Subiram muitos jogadores e eles estão correspondendo de maneira muito positiva. A janela vem buscar, principalmente o futebol europeu, esses jovens atletas e o Fluminense está com o elenco recheado, fazendo uma campanha digna de aplausos justamente por isso”, disse o lateral-direito.

Lucas ressalta que os jogadores mais experientes apoiam a garotada e ajudam dentro e fora de campo. “O que a gente passa a eles é para terem a cabeça boa, tomarem decisões corretas para que, lá na frente, não tenham a carreira prejudicada. Com tantos jovens surgindo a cada partida, é digno de outros clubes estarem olhando e é o que está acontecendo, o foco está no nosso grupo justamente porque tem muitas jovens promessas, muitos jogadores bons, novos e que despertam interesses de clubes europeus”, comentou.