Löw admite falhas alemãs em estreia e projeta duelo ‘de outro nível’ com Chile

A Alemanha venceu na estreia da Copa das Confederações, mas não convenceu. A renovada seleção comandada por Joachim Löw passou pela Austrália por 3 a 2, mas precisou suar e chegou a levar alguns sustos ao longos dos 90 minutos em Sochi. O próprio treinador admitiu as falhas de sua equipe, mas as considerou fruto do pouco entrosamento entre os jogadores.

“Ninguém poderia pensar que depois de apenas 10 dias juntos íamos engrenar e jogar com perfeição”, declarou o técnico alemão. “Esta é uma equipe que nunca tinha jogado junta”, considerou.

O placar confirmou o favoritismo alemão e fez a seleção largar em vantagem no Grupo B, ao lado do Chile, que venceu Camarões na estreia, por 2 a 0. As duas seleções, aliás, se enfrentam pela segunda rodada da chave, quinta-feira, em Kazan. E Löw sabe que seus comandados precisarão evoluir para derrotar os campeões sul-americanos.

“Será uma partida de outro nível. O Chile joga com uma grande intensidade, tem uma tremenda habilidade. Temos que nos assegurar de manter um nível ótimo durante os 90 minutos, não apenas por 60, como fizemos hoje”, considerou.