L’Oréal inicia negociações exclusivas com Natura para venda da The Body Shop

A L’Oréal anunciou hoje que iniciou negociações exclusivas para vender a rede de lojas The Body Shop para a Natura Cosméticos S.A..

A Natura fez uma oferta firme que estima o valor da The Body Shop em 1 bilhão de euros (US$ 1,12 bilhão), informou a L’Oréal em comunicado. A proposta está sujeita à aprovação de órgãos regulatórios no Brasil e nos EUA.

Fundada no Reino Unido em 1976, a The Body Shop está presente hoje em mais de 60 países, mas tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, em meio ao acirramento da concorrência e fraco desempenho no mercado britânico. Em 2016, a rede registrou queda de 4,8% nas vendas, a 920,8 milhões de euros.

“Os valores éticos e experiência da Natura fazem dela a perfeita nova controladora da The Body Shop para acelerar o rejuvenescimento da marca e sua futura expansão”, comentou Jeremy Schwartz, executivo-chefe e presidente do conselho de administração da The Body Shop.

A L’Oreal disse esperar concluir a venda da The Body Shop ainda em 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.