Lionel Messi vai se casar em 30 de junho na Argentina

O astro argentino do Barcelona Lionel Messi e sua companheira, Antonella Roccuzzo, vão se casar no próximo 30 de junho na cidade de Rosário (norte da Argentina), confirmou nesta quinta-feira (8) a assessoria de imprensa do jogador.

“A cerimônia acontecerá no dia 30 de junho em Rosário (Argentina)”, a 310 km da capital, Buenos Aires, revelou a agência 6Pointer em comunicado.

As imprensas espanhola e argentina especulavam há semanas a respeito da data e local da celebração, embora que até o momento não havia tido uma confirmação oficial.

O casamento ocorrerá praticamente quinze dias antes do jogador voltar a treinar com o time e o novo treinador Ernesto Valverde.

De acordo com a imprensa espanhola, o camisa 10 convidou todos seus colegas do Barcelona para a cerimônia, entre eles o seu amigo uruguaio Luis Suárez, além de Gerard Piqué, marido da cantora Shakira, que recentemente negou uma suposta rixa com a noiva de Messi.

“Se pudermos ir ao casamento de Messi, iremos, porque Gerard e Leo são amigos desde muito pequenos”, disse Shakira, insistindo ter “com Antonella uma relação excelente”.

Segundo a mídia, o casamento acontecerá na catedral do Rosário, onde nasceram Messi e Antonella.

Ambos são pais de dois meninos, Thiago, de 4 anos, e Mateo, de um, nascidos na Espanha.