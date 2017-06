Liminar suspende mediação extrajudicial com credores da Oi

A Justiça concedeu hoje (23) liminar para suspender a mediação extrajudicial com os credores de valores até R$ 50 mil do Grupo Oi, que teria início na próxima segunda-feira (26) no Rio de Janeiro. A liminar atende a recurso do China Development Bank Corporation.

De acordo com informações do processo, o autor do recurso alega que a mediação poderia implicar pagamentos antes do plano de recuperação judicial, o que seria inadmissível de acordo com a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência (Lei 11.101/2005).

Na decisão, o desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a mediação extrajudicial até o julgamento definitivo dos recursos sobre a mesma questão.

O deferimento do processo de recuperação judicial do Grupo Oi, formado pelas empresas Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil, foi dado no 29 de junho de 2016.