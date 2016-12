Liminar bloqueia bens de prefeita do PSDB

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou liminarmente a indisponibilidade dos bens da prefeita de Avanhandava, Sueli Navarro Jorge (PSDB), acusada de improbidade administrativa na compra de um refrigerador horizontal.

O valor pago – R$ 4.646 – correspondia a 299% do máximo praticado no mercado na época (agosto de 2010). Os bens bloqueados correspondem a R$ 21.933,91. Também são citados uma empresa, o marido de Sueli, Ricardo Jorge, e a secretária de Educação, Maria Elizabeth Arruda. A reportagem não localizou os envolvidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.