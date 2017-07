Lilian Calmejane supera cãibras e vence oitava etapa da Volta da França

O francês Lilian Calmejane venceu neste sábado a oitava etapa da Volta da França. Depois de disparar na liderança já no final da prova, ele fechou com o tempo de 4h30min29 e chegou 37 segundos na frente do segundo colocado, o holandês Robert Gesink, e 50s do seu compatriota Guillaume Martin, o terceiro.

“Foi demais. Era tudo o que eu estava sonhando”, festejou Calmejane, que só ganhou neste sábado após superar fortes cãibras nos quilômetros finais. “Sofri como nunca havia sofrido anteriormente.”

O excelente resultado deste sábado assegurou a Calmejane, de apenas 24 anos, a camiseta branca com bolas vermelhas, que indica o melhor ciclista das etapas de montanha. Ele tem 11 pontos, um a mais do que o italiano Fabio Aru.

A prova deste sábado, disputada entre Dole e a estação de esqui de Les Rousses, teve 187,5 quilômetros e exigiu muito dos ciclistas por ser percorrida nas montanhas. E até mesmo os atletas mais experientes acabaram tendo problemas.

Foi o caso do britânico Chris Froome, detentor de três títulos da Volta da França, que chegou a sair da estrada durante uma descida. Ainda assim, ele se manteve com a camiseta amarela, na liderança da classificação geral.

“Eu e meu companheiro de equipe Geraint (Thomas) pegamos uma trajetória errada e acabamos saindo da pista. Isto acontece às vezes”, lamentou Froome, que ainda assim se recuperou e chegou em 18º, no pelotão junto com o terceiro colocado.

Com o resultado deste sábado, Froome se manteve 12 segundos na frente de seu companheiro de equipe, o britânico Geraint Thomas, e 14 segundos de Fabio Aru. A nona etapa será disputada neste domingo, entre Nantua e Chambéry, em trajeto de 181,5 quilômetros.