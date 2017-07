Líder separatista italiano é condenado por desviar dinheiro

MILÃO, 10 JUL (ANSA) – O deputado italiano Umberto Bossi, expoente histórico do partido ultranacionalista Liga Norte, foi condenado nesta segunda-feira (10) a dois anos e três meses de prisão por ter usado recursos da legenda para fins pessoais.

A sentença de apropriação indébita foi imposta pela juíza Marialuisa Balzarotti, do Tribunal de Milão, e também definiu uma pena suspensa de um ano e meio de reclusão para o filho de Bossi, Renzo. Ou seja, ele só a cumprirá em caso de reincidência.

Já o ex-tesoureiro da Liga Norte Francesco Belsito foi sentenciado a dois anos e seis meses de cadeia. O deputado, seu herdeiro e Belsito também terão de pagar, respectivamente, multas de 800, 500 e 900 euros, mas ainda cabe recurso.

Segundo a acusação, Bossi se apropriou de 208 mil euros em recursos do partido, enquanto Renzo embolsou 145 mil. Por sua vez, o ex-tesoureiro desviou aproximadamente 500 mil euros dos caixas da Liga. A legenda foi fundada por Bossi em 1989, com o nome de “Liga Norte para a Independência da Padania”, planície do norte da Itália que engloba algumas das regiões mais ricas do país. O deputado liderou a legenda até 2012, passando a ocupar depois o cargo simbólico de presidente vitalício.

No comando da Liga, Bossi sempre lutou pelo separatismo da Padania, posição que acabou o afastando do atual líder do partido, Matteo Salvini, que praticamente abandonou o pleito independentista e passou a se preocupar mais com questões como imigração e terrorismo.

“Lamento do ponto de vista humano, mas Bossi faz parte de outra era da política. A Liga renovou seus homens e projetos”, declarou Salvini após a sentença contra o deputado. (ANSA)