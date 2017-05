Líder do PSDB diz que ministros do partido avaliam permanência no governo

O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli (SP), afirmou na tarde desta quinta-feira, 18, que ainda não há uma definição se os ministros tucanos permanecerão no governo com a decisão do presidente Michel Temer de continuar no cargo. Segundo Trípoli, os ministros Bruno Araújo (Cidades) e Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores) foram para o Palácio do Planalto conversar com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy.

Trípoli admitiu que há uma disposição de Araújo em não permanecer na função, mas que a ideia é que seja uma decisão conjunta do partido.