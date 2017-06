Liam Gallagher divulga ‘Chinatown’, música de seu disco solo de estreia

Liam Gallagher divulgou mais uma prévia de As You Were, seu primeiro disco solo. Chinatown é uma música acústica com um tom delicado, bem diferente do single divulgado por Gallagher, a enérgica Wall of Glass.

As You Were será lançado no dia 6 de outubro e terá quatro faixas produzidas por Greg Kurstin, que já trabalhou com Adele e Beck: Wall Of Glass, Paper Crown, Come Back To Me e It Doesn’t Have To Be That Way.

As outras faixas do álbum foram produzidas por Dan Grech-Marguerat, que já colaborou com artistas como Radiohead, Mumford and Sons e Circa Waves.

Disco

Wall Of Glass

Bold”

Greedy Soul

Paper Crown

For What It’s Worth

When I’m In Need

You Better Run

I Get By

Chinatown

Come Back To Me

Universal Gleam

I’ve All I Need