Lesão muscular tira William Pottker do Inter por até um mês

O técnico Guto Ferreira terá que lidar com a ausência de William Pottker nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do América-MG, na última terça-feira, e ficará afastado por um período de três a quatro semanas.

Pottker deixou o campo ainda nos primeiros minutos na última terça, substituído por Nico López, autor do gol do Inter. O atacante foi submetido a exames médicos que constataram a gravidade da lesão e definiram a previsão de afastamento.

Sem Pottker, Nico López deve assumir a titularidade do ataque ao lado de Marcelo Cirino. E Brenner, artilheiro da equipe na temporada, deverá voltar a ganhar espaço. Ele inclusive foi relacionado pelo Inter para encarar o Santa Cruz neste sábado, no Recife, pela Série B, após algumas partidas fora até do banco de reservas.

Mas Brenner não foi o único que voltou a ganhar espaço para o confronto com o Santa Cruz. Sem o volante Fabinho e o meia D’Alessandro, suspensos, o lateral Ceará e o meia-atacante Roberson também foram chamados às pressas para integrar a delegação que vai ao Recife.

Tanto Brenner quanto Roberson e Ceará estavam em Porto Alegre e chegaram a Belo Horizonte nesta quinta. O Internacional decidiu não retornar ao Rio Grande do Sul após encarar o América-MG e, por isso, treinou na Toca da Raposa II, onde realizou um trabalho físico. A viagem para Pernambuco está marcada para a manhã desta sexta.