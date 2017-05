Leilões Durante ExpoZebu movimentam R$ 34,8 mi; feira deve gerar R$ 150 mi

Ribeirão Preto, 8/5 – A 83ª ExpoZebu, encerrada no domingo, 7, em Uberaba (MG), deve gerar R$ 150 milhões em negócios, como o previsto inicialmente, sendo R$ 34,83 milhões dos tradicionais leilões pecuários do evento. O total movimentado nos 21 leilões é praticamente o mesmo dos R$ 34,79 milhões gerados no ano passado.

Segundo os organizadores, desde o último dia 29 de abril mais de 200 mil pessoas visitaram o Parque Fernando Costa, onde ocorreu a exposição, ante um público de 160,8 mil em 2016.

Além dos leilões, exposição e concursos, com 1.810 animais, foram abertos ainda três shoppings de animais no período da ExpoZebu e feitas vendas nos estandes montados no parque.

Além dos visitantes locais, 374 estrangeiros de 30 países visitaram a feira.