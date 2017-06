Lateral da seleção suíça, Ricardo Rodriguez assina com o Milan por 4 temporadas

O lateral-esquerdo Ricardo Rodriguez assinou nesta quinta-feira contrato por quatro anos com o Milan. O jogador da seleção suíça, de 24 anos, estava no Wolfsburg, da Alemanha, e firmou vínculo com o time italiano até o dia 30 de junho de 2021.

Em um vídeo publicado no site oficial do clube no ato da assinatura do compromisso, o lateral demonstrou entusiasmo pela transferência. “Estou muito contente por estar aqui. Feliz. Quero começar o mais rápido possível e jogar bem, para fazer os torcedores felizes e ter uma boa temporada”, comemorou Rodriguez.

Embora os detalhes financeiros sobre a transação não tenham sido anunciados, o clube milanês deverá pagar 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões) aos alemães pela transferência, mais três milhões de euros (R$ 11 milhões) em bônus eventuais.

Ricardo Rodriguez, que faz parte da seleção suíça desde as categorias de base, é considerado um lateral de características ofensivas, com boa velocidade e técnica. Antes do Wolfsburg, o jogador havia defendido as cores do Zurique.

O Milan também contratou, recentemente o meio-campista marfinense Franck Kessie, de 20 anos, vindo da Atalanta, de Bérgamo, e o zagueiro-central argentino Mateo Musacchio, de 26 anos, que atuava pelo Villarreal, da Espanha.