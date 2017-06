Lançamentos em nome de Belchior trazem porção rara e inédita da obra do trovador

Mais do que entrar na esteira do revisionismo histórico impulsionado pelo potencial mitológico da morte de um fugitivo de si mesmo que narrou toda sua tragédia antes mesmo que ela começasse, a obra de Antônio Carlos Belchior vive dias de descoberta. O anúncio dos discos preparados para serem lançados em breve dá sinais do quanto ainda há de sombras na história do homem que nunca gostou da luz.

Mesmo o que poderia ser uma coletânea sem novidades se transforma, nas mãos do produtor e jornalista Renato Vieira, em um equilíbrio entre o imaginário popular e o inesperado. Antes da morte do cantor, ele já havia proposto o projeto à gravadora Warner, companhia que lançou cinco álbuns da grande fase do artista. “Eu queria homenageá-lo em vida, adoraria ter contado com as ideias dele”, diz Vieira, que assinou também a produção de uma caixa em setembro de 2016, com três discos lançados pelo cearense por outra empresa, a Universal: Alucinação, de 1976, sua criação maior; Melodrama, de 1987; e Elogio da Loucura, de 1988.

Se fosse um LP, Belchior 70 Anos – Pequeno Mapa do Tempo teria o lado A reservado aos maiores hits, palavra estranha no vocabulário do artista, e o B aos garimpos. A sequência começa com Coração Selvagem, Divina Comédia Humana, Todo Sujo de Batom, Na Hora do Almoço, Pequeno Mapa do Tempo, Medo de Avião, Comentário a Respeito de John e Paralelas.

A partir da faixa 9, é bom legendar. Apenas Um Rapaz Latino-Americano e Como Nossos Pais são versões raras de uma coletânea de 1981 chamada Divina Comédia Humana. Meu Nome É Cem também saiu apenas em um álbum coletivo, sem jamais habitar oficialmente sua discografia, chamada Super New Disc. Sorry Baby e A Palo Seco saem de um compacto de 1973. Sem uma ficha técnica do disco original, a única informação vem de uma matéria do jornal Folha de S.Paulo, levantada por Vieira, que diz que ambas as canções tiveram arranjos do maestro tropicalista Rogério Duprat. E a última, Trecho do Salmo 50 / Galos Noites e Quintais com Apresentação de Mazzola entrou depois de uma dica de um fã. A gravação saiu de um álbum promocional feito para lançar a gravadora Warner no Brasil, em 1976.

Esteticamente, a obra de Belchior parece se dar melhor, ao menos nesse momento da revisita histórica, quando o coloca como o trovador. Quanto mais acústico, melhor? “Temos que lembrar que o grande hit de Belchior é Medo de Avião, de 1979”, diz Vieira. “Acho que ele gostava de experimentar.” Curiosamente, o sobrevoo aponta dois fatores que podem ter impedido uma reinvenção de Belchior por meados dos anos 1980, quando todo mundo se reinventava para atingir as massas prometidas na era das FMs. Belchior não se tornou um cantor romântico, como Fagner, e jamais foi agraciado pela usina pop que abastecia as novelas da Globo, como aconteceu com Zé Ramalho e tantos nomes da década.

Outros projetos

O produtor Thiago Marques Luiz anuncia um outro projeto de homenagem ao cantor. Em julho, a cantora Amelinha, que formou com Belchior, Fagner e Ednardo uma frente conhecida como Pessoal do Ceará, entra em estúdio para começar a gravar o álbum De Primeira Grandeza. O repertório terá 12 músicas do Belchior, entre elas sucessos como Paralelas, Medo de Avião, Mucuripe e Divina Comédia Humana e outras bem mais obscuras, como Passeio, Incêndio e Princesa do Meu Lugar. Outra cantora amiga de Belchior, Lúcia Menezes, tem músicas inéditas do cantor feitas na época em que o cearense estudava Medicina.

Ao mesmo tempo, a obra máxima de Belchior, Alucinação, de 1976, é recolocada nas prateleiras em formato LP pela empresa Polysom. O segundo disco de estúdio do artista é o que vai consagrá-lo como grande compositor, sobretudo pelas canções Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, as duas últimas também gravadas por Elis Regina. Em um mês, o disco atingiu a marca das 30 mil cópias vendidas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.