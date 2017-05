Lady Gaga se emociona com morte da melhor amiga

Lady Gaga manifestou seu luto pela morte da sua melhor amiga, Sonja Durham, em posts publicados neste fim de semana no Instagram.

Sonja, empresária e melhor amiga de Gaga há dez anos, morreu de câncer metastático na mama, pulmão e cérebro. A cantora norte-americana já vinha rendendo homenagens à amiga em shows e outros posts em redes sociais.

“Não sei como colocar um preço em uma amizade. Não tenho nem certeza de como você consegue acessar o tamanho desse significado, apenas o seu coração sabe o quão especial isso é para colocar em palavras. Eu sinto dois sentimentos contraditórios. Primeiro, que eu vou viver cada dia com mais paixão, mais determinação, mais compaixão e vou me doar mais do que nunca. Porque é o que ela (Sonja) era, é o que nós deixava juntas, e eu sei que é o que ela queria de mim”, escreveu Gaga.

“Ela tinha esse jeito incrível de me liberar da minha âncora de tristeza que me puxava para baixo, ela me amava sem medo enquanto eu aprendia a lidar com a fama e ainda ficar inspirada, não importando o quão assustada eu estava. Ela sabia que eu só me importava com a música. Ela fazia isso ser OK”, segue a cantora.

“O outro sentimento que eu sinto é de ser roubada dos últimos 10 anos da minha vida, amizade e carreira com ela. Como se alguém tivesse tirado ela de nós e, com isso, tirado todos os bons momentos. Sei que isso não é verdade e sei que vou ter essas lembranças para sempre, mas estou em choque com o fato de que nunca vou poder ter novas lembranças com ela”.

“Estou em choque de que não vou poder vê-la novamente até que eu morra também. Eu prometo ser um pouco mais forte a cada dia porque é isso o que ela gostaria, eu prometo ser uma guerreira para ela e uma voz para pacientes com câncer para que o mundo continue melhorando o diálogo e a luta. Eu a amava. Ainda a amo. E amo tanto o marido dela, André, o enteado Sante e os amigos”, finaliza Gaga.