Kuwait Airways volta a permitir laptops em voos para os EUA

A companhia aérea Kuwait Airways anunciou neste domingo que voltou a autorizar o transporte na cabine de computadores portáteis para seus voos com origem no Kuwait e destino para os Estados Unidos.

A companhia informou em comunicado que “seus passageiros poderão transportar seus dispositivos eletrônicos pessoais em todos os voos que saiam do aeroporto internacional do Kuwait com destino aos Estados Unidos” depois que “a administração americana de segurança no transporte levantasse a proibição desses dispositivos a bordo”.

Antes da Kuwait Airways, as companhias Qatar Airways, do Catar; Etihad dos Emirados Árabes Unidos; Emirates, de Dubai; e Turkish Airways obtiveram a retirada da proibição imposta pelas autoridades americanas.