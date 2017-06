Kelvin sofre grave lesão e Milton Mendes se emociona: ‘Todos sentimos muito’

Não bastasse a goleada sofrida para o Corinthians na quarta-feira, por 5 a 2, em São Januário, o Vasco precisou lidar com mais uma péssima notícia: substituído durante o duelo após sentir dores, o atacante Kelvin sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ficar afastado por até nove meses.

A lesão foi muito lamentada pelo técnico Milton Mendes nesta sexta-feira, que chegou a se emocionar ao falar sobre Kelvin. “Se tem coisa ruim no futebol é a lesão. É uma coisa horrível. Todos sentimos muito, a tristeza dele é a nossa. Me toca bastante, o menino ter de ficar praticamente nove meses parado. Não vamos poder contar com ele”, destacou o treinador em entrevista coletiva.

Para o duelo deste sábado contra o Sport, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, Milton já antecipou o substituto de Kelvin. E admitiu que pode fazer algumas mudanças, como a entrada de Nenê. “O Manga Escobar irá jogar. Pode ser que eu faça uma outra mudança também.”

Embora confiante em obter um bom resultado e reabilitar o time carioca, o treinador elogiou o adversário e previu uma partida complicada. “A equipe deles é boa, mudaram a forma de jogar, e estão crescendo. Precisaremos estar em nosso melhor nível, lutar muito e ter o nosso torcedor do nosso lado para ganharmos o jogo de amanhã (sábado). É preciso paciência, pois não será um jogo fácil”, acrescentou Milton, enaltecendo também o novo técnico do Sport.

“O Luxemburgo é um treinador muito vitorioso e irá fazer um bom trabalho. O plantel do Sport é muito bom e o Sport é um grande clube. Eu conheci o presidente e algumas pessoas que trabalham por lá. É um clube de altíssimo nível, grande no cenário nacional”, completou.