Katy Perry faz comentário em português em foto de John Mayer

John Mayer postou uma foto em seu Instagram na última terça-feira, 30, com as datas de seus show no Brasil. Katy Perry, ao ver a publicação, comentou em português no post do cantor “morta linda”.

A cantora aprendeu as duas palavras por causa de comentários de seus fãs brasileiros em suas fotos. Ela até chegou a usar os termos na legenda de uma foto com Mariah Carey.

O comentário de Katy na foto de John Mayer repercutiu nas redes sociais e alguns fãs especulam sobre a volta do casal.