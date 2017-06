Juventus vende ‘naming right’ e seu estádio será mais um com nome de seguradora

A Juventus informou nesta quinta-feira que vendeu o “naming right” de seu estádio após chegar a um acordo com a Allianz Itália e a Lagardère Sports. Assim, o então Juventus Stadium passará a se chamar Allianz Stadium.

Inaugurado em 8 de setembro de 2011, o estádio terá a nova nomenclatura de 1º de julho deste ano a 30 de junho de 2023, integrando uma série de arenas que levam o nome da seguradora, como o Allianz Parque, do Palmeiras, e a Allianz Arena, do Bayern de Munique. Os outros estádios que levam o nome da multinacional são em Sydney, Londres, Nice e Viena.

“É um grande prazer acolher a Allianz na família de nossos colaboradores, especialmente em um acordo tão especial para nós como este, de nomeação de nossa casa”, destacou Giorgio Ricci, dirigente da Juventus.

Para Ricci, o acordo demonstra como a Juventus tem evoluído nos últimos anos. “A colaboração com um colosso de nível mundial do setor de seguros, como a Allianz, demonstra como a Juventus se une a realidades do primeiro nível mundial e enriquece um lugar que, desde sua inauguração, em 2011, há contribuído para escrever a história do clube.”

A expectativa agora é de que a parceria possa desenvolver uma série de vantagens para o torcedor do time de Turim, aproveitando outros colaboradores para transformar o estádio em um grande espetáculo, conforme acrescentou o dirigente da Juventus.

Já Sergio Balbinot, membro do conselho diretivo da seguradora, explicou que o Allianz Stadium é um ponto de encontro entre uma estrutura excelente e uma marca grandiosa como a Allianz, uma empresa multinacional de produtos financeiros e seguros.

“O Grupo Allianz está especialmente satisfeito em colaborar com esse precioso estádio, um dos pontos de referência do futebol mundial”, afirmou o executivo. “É uma estrutura única na Itália e a Juventus é um clube com um patamar extraordinário e uma visibilidade internacional de primeiro nível, com visitas dos principais clubes italianos e estrangeiros e uma audiência televisiva mundial.”

O “novo” Allianz Stadium tem capacidade para 41 mil torcedores e, desde sua inauguração, segundo a Juventus, mais de seis milhões de pessoas “viveram a experiência do estádio”.

Após a abertura do estádio, aliás, a Juventus enfileirou a conquista de seis títulos consecutivos do Campeonato Italiano. E, nesta temporada, aproveitando-se do apoio da torcida nos jogos em casa, garantiu-se na decisão da Liga dos Campeões, que será disputada no próximo sábado, contra o Real Madrid, em Cardiff.