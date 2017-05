Juventus conquista Copa da Itália e levanta ‘primeira coroa’

ROMA, 17 MAI (ANSA) – Em busca de uma inédita tríplice coroa, a Juventus conquistou nesta quarta-feira (17) o primeiro dos três títulos que almeja nesta temporada.

O duelo contra a Lazio era considerado o mais acessível de todos, mas a Velha Senhora superou as expectativas e não deu chances para o time biancoceleste, vencendo por 2 a 0 e levantando a Copa da Itália pela 12ª vez em sua história e pela terceira consecutiva.

Em um Estádio Olímpico tomado pela torcida e por personalidades ilustres, como o presidente da República, Sergio Mattarella, e a prefeita de Roma, Virginia Raggi, a Juve pressionou desde o primeiro minuto e chegou às redes logo aos 11 da etapa inicial.

O brasileiro Alex Sandro fez um lançamento longo na área para seu conterrâneo Daniel Alves, que, em grande fase, emendou de primeira e marcou um belo gol. A Juventus seguiu em cima da Lazio e criou boas chances, principalmente com Higuaín, mas ampliou com um zagueiro.

Aos 24 minutos, em cobrança de escanteio de Alex Sandro, Bonucci apareceu sozinho na pequena área e empurrou para o gol. A boa vantagem esfriou o ímpeto da Velha Senhora, que passou a chamar a Lazio para seu campo e a apostar nos contra-ataques. No fim das contas, o placar se manteve inalterado.

Após o título na Copa da Itália, a Juve vai em busca do hexa no Campeonato Italiano, que pode ser confirmado no próximo domingo (21), em casa, contra o quase rebaixado Crotone, e da Liga dos Campeões da Europa.

A grande final será no dia 3 de junho, em Cardiff, País de Gales, contra o Real Madrid. Em toda a história do futebol italiano, apenas a Inter de Milão conquistou a sonhada tríplice coroa, na temporada 2009/10, sob o comando do português José Mourinho. (ANSA)