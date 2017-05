Juventude vira em casa e estreia na Série B com vitória diante do Luverdense

O Juventude fez o seu torcedor sofrer, mas estreou com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho recebeu o Luverdense no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com o triunfo por 2 a 1, pela primeira rodada.

O resultado deixa o time do técnico Gilmar Dal Pozzo com três pontos. Já o clube do treinador Júnior Rocha terá que buscar o seu primeiro ponto na próxima rodada. Este jogo marcou a volta do time gaúcho à Série B, uma vez que subiu no ano passado da Série C.

Mesmo jogando fora de casa, o Luverdense teve mais posse de bola no primeiro tempo. O visitante, porém, não conseguiu traduzir as chances criadas em gols. No último lance antes do intervalo, o mandante teve uma boa chance. Aos 44 minutos, Caprini avançou pela lateral e deu um passe preciso para Tinga. O lateral deslocou o goleiro na finalização, mas a bola acertou a trave e não entrou.

No segundo tempo, o Juventude voltou com uma postura mais ofensiva, mas acabou sofrendo o gol logo aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alaor, que chutou forte da entrada da área, sem chances de defesa para o goleiro Matheus Cavichioli.

O time gaúcho foi obrigado a sair mais para o jogo. Gilmar Dal Pozzo deixou uma formação mais ofensiva e aos 15 minutos Diogo Silva precisou trabalhar. Leílson arriscou de fora da área, mas o goleiro do Luverdense conseguiu uma grande defesa, espalmando para escanteio.

A pressão do Juventude era grande e o empate saiu aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio, Fahel desviou de cabeça e, antes que a bola entrasse, Tiago Marques apareceu em posição duvidosa para concluir para o fundo das redes. O jogo ficou bom, com os dois times criando boas oportunidades.

O centroavante do time de Caxias do Sul realmente estava inspirado. Após cruzamento da esquerda, Tiago Marques subiu e cabeceou forte, aos 35 minutos, para virar o placar. O mesmo atacante ainda fez mais um gol aos 45, mas o assistente flagrou o impedimento e corretamente o anulou.

O Juventude volta a atuar na próxima sexta-feira, às 20h30, diante do Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Por outro lado, o Luverdense recebe o CRB no sábado da próxima semana, dia 22, às 16h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). As partidas serão válidas pela segunda rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 1 LUVERDENSE

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Ruan Renato e Pará; Diego Felipe (Lucas), Fahel, Leílson e Wesley Natã (Wallacer); Caprini (Ramón) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

LUVERDENSE – Diogo Silva; Gabriel Passos, Pierre, Dalton e Paulinho; Ricardo (Kazu), Alaor (Diego Lorenzi), Rafael Silva, Erik e Douglas Baggio (Fumaça); Macena. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Alaor, aos 10, e Tiago Marques, aos 21 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Tinga, Lucas, Leílson e Diego Felipe (Juventude); Erick (Luverdense).

ÁRBITRO – Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

RENDA – R$ 47.690,00.

PÚBLICO – 4.033 pagantes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).