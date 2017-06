Juventude cede empate ao Londrina e perde chance de disparar na ponta da Série B

O Juventude manteve a invencibilidade como visitante, mas desperdiçou uma ótima oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Após abrir 2 a 0 no placar, o time gaúcho cedeu o empate para o Londrina, por 2 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio do Café, no interior do Paraná, pela décima rodada.

Com o resultado, os paranaenses acumulam o quarto jogo seguido sem vitórias em casa, com três empates e uma derrota. De quebra, seguem em posição intermediária, com 13 pontos, em 12.º lugar. O Juventude, que tem uma vitória e quatro empates como visitante, segue no G4, com 19 pontos e na liderança.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, os dois times desandaram a marcar na segunda etapa. O Juventude precisou de apenas três minutos para abrir o marcador. Em contra-ataque mortal, o atacante Tiago Marques invadiu a área pela esquerda e só rolou para a entrada da área. O meia Wallacer chegou batendo de primeira, no ângulo esquerdo do goleiro César.

O gol fez o Londrina se abrir, o que favoreceu os contragolpes gaúchos. O segundo gol aconteceu aos 15 minutos. Tiago Marques apareceu novamente, cruzou da direita e o atacante Ramon surgiu sozinho na área, para mandar de pé direito, no canto direito de César.

Com dois gols de desvantagem, não sobrou outra alternativa para os mandantes a não ser partir para o ataque. E a mudança de postura deu resultado. Aos 26 minutos, diminuiu. O lateral Reginaldo cruzou da direita, Jonatas Belusso desviou e o atacante Fabinho, que entrara havia um minuto, só escorou. O empate aconteceu aos 45 minutos. Reginaldo fez boa jogada, cruzou e Jonatas Belusso só completou. Ele é o artilheiro da competição com sete gols.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Londrina volta a campo para enfrentar o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Enquanto isso, o Juventude recebe o Goiás, no mesmo dia, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 X 2 JUVENTUDE

LONDRINA – César; Reginaldo, Sílvio (Marcinho), Matheus e Ayrton; Rômulo (Ícaro), Jardel e Celsinho; Artur, Jonatas Belusso e Elton Martins (Fabinho). Técnico: Cláudio Tencati.

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Vinícius (Vacaria), Micael, Ruan e Bruno Collaço; Lucas, Fahel, Wallacer e Juninho Silva (Caprini); Ramon e Tiago Marques (Diego Felipe). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Wallacer, aos 3, Ramon, aos 15, Fabinho, aos 26, e Jonatas Belusso, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

CARTÃO AMARELO – Jardel (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Jardel (Londrina).

RENDA – R$ 32.190.

PÚBLICO – 1.862 pagantes (2.096 torcedores).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).