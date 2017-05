Juve vence Crotone e se consagra hexa do Campeonato Italiano

ROMA, 21 MAI (ANSA) – Com uma rodada de antecedência, a Juventus se consagrou hexacampeã do Campeonato Italiano neste domingo (21) ao vencer em casa o quase rebaixado Crotone por 3 a 0 em partida no Juventus Stadium. A Juve abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol do croata Mario Mandzukic. Com mais de 70% de posse de bola, a Velha Senhora ampliou o resultado aos 37 minutos após uma cobrança de falta perfeita do atacante argentino Paulo Dybala.

Em um jogo que teve um Crotone apático, a Juve garantiu o título aos 37 minutos do segundo tempo com o terceiro gol do lateral brasileiro Alex Sandro. Em busca de uma inédita tríplice coroa, a Velha Senhora conquista o segundo dos três títulos que almeja nesta temporada. A primeira vitória aconteceu na última quarta-feira (17), em um duelo contra a Lazio, quando a Juve levantou a taça da Copa da Itália pela 12ª vez em sua história e pela terceira consecutiva.

A 33ª conquista do Campeonato Italiano, de acordo com a contagem oficial, coroa uma fase esplendorosa do time de Turim. Finalista da Liga dos Campeões, em partida que será disputada contra o Real Madrid no dia 3 de junho, a Juve aparece no topo do ranking das equipes da Uefa.

Para os torcedores, que celebram o 35º título porque incluem na contagem os dois títulos perdidos pelo escândalo de manipulação de resultados, fez ainda com que a equipe de Allegri quebrasse um recorde: é a primeira a conquistar seis “scudettos” na sequência.

Na última temporada, a equipe igualou o rival Torino, que havia conquistado cinco títulos entre os anos de 1942 e 1959 (não houve temporada em 1944 por causa da Segunda Guerra Mundial) e a Internazionale, que conquistou cinco troféus entre 2005 e 2010.

Agora, a Juventus faz o “jogo da faixa” e encerra sua participação no Campeonato Italiano contra o Bologna, fora de casa. (ANSA)