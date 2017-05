Justiça faz audiência de custódia com detidos durante operação em Cordovil

Dois juízes estaduais do Rio de Janeiro fazem, neste momento, audiências de custódia com 40 presos do Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu). As pessoas foram presas durante operação policial ontem (2), na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte da cidade do Rio.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, eles deram entrada na madrugada de hoje na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no complexo de Gericinó. As audiências com os juízes Maria Tereza Donatti e Marco Couto estão sendo feitas por videoconferência.

As audiências de custódia servem para apresentar presos em flagrante à Justiça. Todos foram detidos durante operação da Polícia Militar feita com o objetivo de interromper uma guerra de facções criminosas rivais na Cidade Alta. Em represália à ação policial, vários ônibus foram incendiados na região.