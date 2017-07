Justiça determina prisão preventiva de acusados de estupro de adolescente no Rio

Em audiência de custódia realizada hoje (5), a Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante de três acusados de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos, no bairro de Ricardo de Albuquerque, zona norte do Rio. Os três foram detidos na madrugada de hoje. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público do estado. Quatro adolescentes também participaram do crime, segundo as investigações.

“A prisão também é conveniente à instrução criminal porque a vítima a ser ouvida em juízo não terá a tranquilidade necessária para depor em juízo caso os custodiados ganhem a liberdade neste momento. Por isso, converto a prisão em flagrante em preventiva com relação aos flagrados, com base no Artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal”, diz a decisão judicial.

De acordo com o depoimento da vítima, o crime ocorreu na noite da última segunda-feira (3), quando ela foi obrigada a manter relações sexuais com todos os envolvidos. Segundo o delegado Renato Perez, responsável pela investigação, a jovem aceitou ir com um ex-namorado a um local apresentado por ele. “Ela aceitou ter relações com o rapaz, que é menor de idade. De repente, surgiram quatro rapazes na casa e em seguida, chegaram mais dois. Ela ficou na casa durante uma hora, onde foi estuprada por todos eles”, relatou o policial.

Outros casos

Em maio deste ano, na Baixada Fluminense, um caso de estupro coletivo de uma jovem de 12 anos veio à tona com a divulgação de um vídeo nas redes sociais. Quatro rapazes foram identificados cometendo o estupro, um deles era namorado da vítima. No ano passado, outra jovem de 16 anos também foi vítima de estupro coletivo e teve imagens publicadas na internet. O caso também envolveu o namorado da vítima e ocorreu numa comunidade da Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

*Colaborou Joana Moscatelli, repórter do Radiojornalismo