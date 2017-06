Juros sobem com dólar em meio giro fraco e receio sobre futuro das reformas

Os juros futuros sobem nesta terça-feira, 27, na esteira do dólar, após renovarem mínimas paralelamente ao enfraquecimento pontual da moeda americana mais cedo. A liquidez reduzida favorece a volatilidade e alta, segundo um operador de renda fixa.

O pano de fundo para a alta desses ativos é a incerteza dos investidores sobre o desfecho da denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, além da previsão de atraso da reforma da Previdência e incertezas sobre a votação da reforma trabalhista amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Às 9h55, o DI para janeiro de 2018 subia a 8,980%, de 8,960% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2019 marcava 9,02%, de 8,96% no ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2021 exibia 10,26%, de 10,18% no ajuste de segunda.