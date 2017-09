Junior Barranquilla e Nacional-PAR vencem e avançam na Sul-Americana

O Junior Barranquilla e o Nacional do Paraguai surpreenderam clubes mais tradicionais que eles e avançaram nesta terça-feira às quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Colômbia, o Junior Barranquilla bateu o Cerro Porteño por 3 a 1, enquanto o Nacional surpreendeu o Estudiantes por 1 a 0, mesmo atuando na Argentina, para avançar.

Depois de vencer por 1 a 0 na ida, no Paraguai, o Nacional entrou em campo disposto a segurar o empate e foi pressionado pelo Estudiantes. Mas aos 19 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita e rebote do goleiro, Miguel Jacquet apareceu na área para marcar o gol da vitória e acabar com qualquer chance de recuperação do adversário.

Já na Colômbia, o Junior Barranquilla entrou em campo precisando de uma vitória simples para avançar, após segurar o 0 a 0 com o Cerro Porteño na ida, no Paraguai. E o time da casa encaminhou a classificação aos 40 minutos, com o gol de Luís Díaz. Aos cinco do segundo tempo, Téo Gutiérrez, ex-seleção colombiana, deixou a sua marca e aos 35, Yimmi Chara confirmou a classificação. O gol de Oscar Ruiz, nos acréscimos, só minimizou o prejuízo paraguaio.

O Nacional já sabe o seu adversário nas quartas de final. Será o Independiente, que eliminou o Atlético Tucumán. Já o Junior Barranquilla encarará um rival brasileiro, que sairá do duelo entre Ponte Preta e Sport. Na primeira partida, os pernambucanos venceram em casa por 3 a 1.

Além de Independiente, Nacional e Junior Barranquilla, o Libertad já está classificado e encara Racing ou Corinthians na próxima fase. O último duelo de quartas de final será disputado entre os vencedores dos duelos LDU x Fluminense e Flamengo x Chapecoense.