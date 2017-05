Juncker diz que Trump ‘não compreende’ acordo sobre clima

BERLIM, 31 MAI (ANSA) – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “não compreende bem” os termos do acordo sobre o clima de Paris. Segundo Juncker, os líderes europeus tentaram explicar o processo, durante as reuniões do G7, com “frases simples”. O líder europeu ainda lembrou que Trump acha que pode se retirar “imediatamente” do acordo, mas que serão necessários “três ou quatro anos” para deixar o pacto. (ANSA)