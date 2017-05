Juiz determina suspensão de atividades do Instituto Lula

SÃO PAULO, 09 MAI (ANSA) – O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, acolheu nesta terça-feira (9) um pedido do Ministério Público Federal (MPF) para suspender as atividades do Instituto Lula, sediado em São Paulo.

A decisão chega na véspera do primeiro depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, no processo referente ao apartamento tríplex no Guarujá que seria de sua propriedade.

O despacho havia sido assinado na última sexta-feira (5), mas foi publicado apenas nesta terça. Segundo o juiz, há indícios “veementes” de “delitos criminais” envolvendo o Instituto Lula.

“Como o próprio acusado mencionou que no local se discutia vários assuntos, e há vários depoimentos que imputam pelo menos a instigação de desvios de comportamentos que violam a lei penal, a prudência e a cautela recomendam a paralisação de suas atividades”, diz a decisão.

A suspensão ainda é em caráter cautelar e foi imposta no âmbito de outra ação, aquela em que o ex-presidente é investigado por tentativa de obstrução das investigações da Operação Lava Jato.

No processo, Lula é suspeito de ter tentado comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras Nestor Cerveró.

A defesa do petista ainda não se manifestou sobre a suspensão de seu instituto. (ANSA)