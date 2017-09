Judivan faz 1º treino com grupo do Cruzeiro 2 anos após lesão: ‘Alegria imensa’

Há mais de dois anos sem entrar em campo em uma partida oficial por causa de uma grave lesão no joelho sofrida em junho de 2015, então ocorrida em um jogo pela seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-20, o atacante Judivan foi a principal novidade do dia de treinamentos do Cruzeiro nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II.

O jogador trabalhou em dois períodos e realizou a sua primeira atividade junto com o grupo celeste desde quando se lesionou. Na época da grave lesão, ele levou a pior ao receber uma dura entrada do uruguaio Maurício Lemos na competição sub-20 disputada na Nova Zelândia, onde deu início a um longo calvário de recuperação para poder voltar a atuar.

Após se machucar de forma grave, Judivan ainda conviveu com problemas pós-operatório, amargou novas lesões e foi submetido a outros procedimentos cirúrgicos. Agora finalmente recuperado, o atleta comemorou o seu retorno e garantido ter se sentido muito bem, sem restrições, durante as atividades desta quarta-feira.

“É um momento único, depois de tanto tempo poder retornar assim. Uma alegria imensa. Estou muito feliz com essa volta. Espero poder retornar, ficar livre das lesões, ajudar o Cruzeiro, pegar o ritmo de treinos e depois de jogos. Me senti bem. Graças a Deus os dois joelhos estão bem curados. Agora chegamos a esse momento de fazer trabalhos com o grupo, ter um pouquinho de paciência e controlar a ansiedade. Tenho conversado com o pessoal do departamento médico para irmos com calma e tudo ocorrer no tempo certo, para não termos margem para erro”, afirmou o jogador, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Cruzeiro.

O clube, por sua vez, informou nesta quarta-feira que o jogador agora realizará um plano especial de reabilitação para também conseguir atingir o nível físico ideal e assim poder retornar ao time em boas condições.

“Esta é uma situação e uma fase muito importantes principalmente para ele, que passou por uma lesão muito grave, depois por problemas pós-operatórios, com algumas complicações. Ele conseguiu através de uma aplicação individual muito intensa chegar a esse momento. O que temos a dizer é que todo o trabalho valeu a pena. Ele está em condições de treinar. É claro que o trabalho e o processo ainda continuam, seguem sendo realizados, além dos treinamentos, para que ele consiga retomar de uma forma limpa e prolongada toda a sua atividade e sua carreira”, esclareceu o médico do Cruzeiro, Sérgio Freire, ao explicar a situação do atacante.

“A gente está muito feliz e tem muito a parabenizar a postura individual do Judivan. Isso o ajudou a superar todos os problemas que ele teve. Ele está realmente de parabéns por conseguir retomar as atividades de forma integral”, reforçou.

TREINO – Além do retorno de Judivan, outra novidade do dia de atividades do Cruzeiro foi a volta do atacante Rafael Marques, que estava sem treinar há aproximadamente um mês após passar por uma cirurgia para retirar uma hérnia. Já o meia Arrascaeta e o lateral-direito Ezequiel, que haviam sido poupados do treinamento ocorrido pela manhã, trabalharam normalmente na parte da tarde, enquanto o volante Lucas Romero deu continuidade ao tratamento para curar dores no seu tornozelo direito.

Após dois dias sem treinos, o Cruzeiro iniciou nesta quarta-feira a sua preparação para enfrentar o Bahia, domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.