Jucá e Paim citam acordo para discutir parecer da trabalhista na próxima semana

Os senadores Romero Jucá (PMDB-RR) e Paulo Paim (PT-RS) citaram logo no início da sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado (CAE) que há costura de um acordo para a tramitação da reforma trabalhista. Os dois senadores disseram que haveria entendimento para que ocorresse a discussão de mérito do tema na sessão desta terça-feira, 30, e a votação do parecer apenas na próxima semana.

O acordo ocorreria “para que possamos encerrar a discussão e não haver batalha regimental”, disse Jucá nos primeiros minutos da sessão da CAE. “É um acordo de procedimento que estamos todos construindo. Falei com senadores do campo da oposição para iniciar a discussão do relatório hoje e com acordo para votar apenas na semana que vem”, disse. Originalmente, o texto deveria ser votado nesta terça-feira.