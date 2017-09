Jovem atacante de 16 anos faz dois, mas Lazio vence o Genoa por 3 a 2

Em jogo emocionante disputado neste domingo, a Lazio manteve sua perseguição aos principais líderes do Campeonato Italiano depois de derrotar o Genoa fora de casa, por 3 a 2, pela quarta rodada da competição. Destaque para os centroavantes Ciro Immobile e Pietro Pellegri, de apenas 16 anos, autor de dois gols cada.

O resultado deixou a Lazio na quarta colocação com dez pontos, dois a menos do que os líderes Napoli, Juventus e Inter de Milão, enquanto o Genoa permaneceu com apenas um ponto, em 16º.

Embora faça um péssimo início de temporada, o time mandante dificultou o jogo deste domingo. E a Lazio, embora tenha se mantido quase sempre na frente do placar, só foi vencer com um gol de Immobile aos 37 do segundo tempo. E foi a equipe da capital quem abriu o placar com o zagueiro angolano Bastos, aos 13 minutos da etapa inicial.

Mas o Genoa, embora tivesse dificuldade para criar, chegou ao empate com Pietro Pellegri aos 12 da etapa final. Com apenas 16 anos, o centroavante aproveitou confusão na área para fazer o seu primeiro.

A partida, então, se tornou emocionante e os dois grandes personagens do jogo concentraram as ações: Immobile fez o segundo da Lazio aos 25, mas Pellegri empatou novamente três minutos depois. E, já aos 37, o atacante aproveitou falha do zagueiro argentino Santiago Gentiletti para sacramentar o triunfo do time visitante.

Ainda neste domingo, o Chievo não aproveitou o apoio de sua torcida e só empatou com a Atalanta por 1 a 1. As duas equipes somam quatro pontos e brigam pelas posições intermediárias.