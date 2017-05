Joseph Gordon-Levitt será pai pela segunda vez

O ator Joseph Gordon-Levitt e sua esposa Tasha McCauley estão esperando seu segunda filho, segundo uma fonte próxima disse à revista People. A esposa já foi fotografada com uma barriga de grávida.

O primeiro filho do casal nasceu em agosto de 2015, mas o nome da criança, um menino, nunca foi divulgado. O casal costuma ser bastante discreto em relação à vida pessoal. Quando casaram, por exemplo, em 2014, os dois mantiveram tudo em segredo.

“Estar aos olhos do público é uma coisa incrível. Permite que eu faça o que eu amo, que é atuar em filmes, mas é uma escolha que eu fiz. E tem um lado bom e, honestamente, alguns lados ruins”, disse Gordon-Levitt no programa televisivo Live! With Kelly e Michael em 2015.