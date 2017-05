Jogadores juvenis do Vasco ficam feridos em acidente

Cinco jogadores da categoria sub-17 do clube de futebol carioca Vasco da Gama ficaram feridos após o ônibus que transportava a equipe tombar na RJ-116, na altura do município de Cachoeira de Macacu, na região serrana fluminense.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, os ferimentos foram leves. Dois jogadores estão em hospital de Friburgo (RJ) e três, em hospital de São Gonçalo (RJ). Eles estão sob cuidado médico apenas por precaução, de acordo com o clube.

O restante da equipe foi levado para a sede do clube, no bairro de São Januário, na região central do Rio. O acidente ocorreu no retorno de um jogo do campeonato carioca sub-20, em Friburgo.