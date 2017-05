Jogadores do São Paulo dizem que vitória em clássico prova valor do elenco

Após três eliminações neste primeiro semestre, o São Paulo conseguiu amenizar a decepção ao bater o Palmeiras por 2 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Ao fim da partida, o elenco comentou que o resultado provou a capacidade e o valor dos jogadores, que passaram as últimas semanas sob críticas depois de derrotas na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

O zagueiro Rodrigo Caio relembrou que o elenco superou muita desconfiança nos últimos dias. “A gente sabe da grandeza do São Paulo e temos de nos conformar com as críticas. A gente vem trabalhando e sabemos o quanto nos dedicamos no dia a dia. Estamos no caminho certo, esperamos continuar desta mesma forma. Clássico é sempre assim, decidido em detalhes. E a gente conseguiu isso”, comentou o defensor.

A vitória sobre o Palmeiras foi a primeira do técnico Rogério Ceni diante de um rival no estádio do Morumbi e foi marcante também para o atacante Marcinho. O jogador, ex-São Bernardo, foi titular. “Estou feliz pelo gol. Estávamos precisando disso, precisando de vencer bem”, vibrou ele, que deu o passe para o primeiro gol da partida, feito pelo atacante argentino Lucas Pratto.

O atacante Luiz Araújo também viveu emoção especial. Após ter marcado em clássicos anteriores contra Corinthians e Santos, foi a vez dele ser decisivo contra o Palmeiras neste sábado. “Vinha trabalhando muito para isso, vem sendo um ano muito especial na minha carreira, espero continuar trabalhando e focado para buscar algo bom nesse Brasileiro”, disse o jogador, responsável pelo segundo gol.