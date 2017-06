Jogadores da seleção começam a se apresentar para amistosos em Melbourne

Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar neste domingo em Melbourne, cidade australiana que receberá dois amistosos do time do técnico Tite nos dias 9 e 13. Gabriel Jesus e Philippe Coutinho, que atuam no futebol inglês, foram uns dos primeiros a desembarcar em solo australiano.

De acordo com a assessoria da CBF, 13 dos 23 convocados já estão na Austrália. Além dos jogadores do Manchester City e do Liverpool, desembarcaram em Melbourne: David Luiz, Diego Alves, Douglas Costa, Fernandinho, Filipe Luís, Giuliano, Jemerson, Renato Augusto, Rafinha, Taison e Thiago Silva.

Eles chegaram à cidade australiana na manhã deste domingo, sob uma temperatura de 6 graus. Deve ser o mesmo clima que o time enfrentará nos amistoso contra a Austrália, no dia 9, e contra a Argentina, quatro dias depois. Os dois confrontos acontecem às 7 horas da manhã (horário de Brasília).

O técnico Tite e Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, só desembarcarão na Austrália na segunda-feira. Isso porque eles estavam na cidade de Cardiff, onde acompanharam a final da Liga dos Campeões, no sábado, no País de Gales.

O primeiro treino da seleção na Austrália está marcado para a tarde desta segunda, às 18h30 locais (5h30 da manhã de Brasília), no Lakeside Stadium.