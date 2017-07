Jogador do Ajax se recupera bem após sofrer mal súbito em amistoso

O meio-campista Abdelhak Nouri, do Ajax, está em condição estável depois de desmaiar durante um amistoso de pré-temporada conta o Werder Bremen, na Áustria, e ser transferido para um hospitalar de helicóptero, informou o clube holandês, neste sábado.

“Foi uma questão de arritmia cardíaca. Se encontra estável, tem pulso e foi deixado dormindo”, revelou o Ajax em seu perfil no Twitter, explicando o mal súbito que acometeu o seu jogador e esclarecendo que ele se recupera bem do susto inicial.

No amistoso disputado em Hippach, Nouri caiu no campo aos 25 minutos do segundo tempo. Enquanto ele recebia atendimento médico no campo, foi pedido para os torcedores abandonarem o estádio, com a partida sendo encerrada quando o Werder Bremen vencia por 2 a 1, de virada.

Formado nas divisões de base do clube, Nouri, de 20 anos, disputou nove partidas pelo Ajax desde a sua estreia em setembro de 2016. Ele fez parte dos relacionados do clube holandês para a final da Liga Europa, disputada em Estocolmo, em maio, mas não entrou em campo na derrota por 2 a 0 para o Manchester United.