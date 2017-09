Joesley Batista é transferido de Brasília para SP pela PF

SÃO PAULO, 15 SET (ANSA) – O empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F, foi transferido nesta sexta-feira (15) de Brasília para São Paulo em um avião da Polícia Federal (PF). De acordo com o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, a transferência de Joesley foi solicitada pela própria PF e não pela defesa do empresário.

Joesley está preso desde o último domingo (10) após determinação do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), depois que surgiram indícios de que o delator omitiu informações do Ministério Público em seus depoimentos.

Na noite desta quinta-feira (14), Fachin decretou a prisão por tempo indeterminado do empresário e do executivo Ricardo Saud.

Ambos cumpriam prisão temporária, mas o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao ministro a conversão do mandado em prisão preventiva.

Poucas horas antes, Janot havia anulado a imunidade penal que foi concedida por ele a Joesley e Saud. Por sua vez, a defesa dos acusados pediu ao Supremo concessão de liberdade aos acusados. (ANSA)