Jô exalta maturidade corintiana e Marquinhos Gabriel é elogiado por Carille

Autor do gol do triunfo do Corinthians sobre o Vitória, Jô destacou a maturidade e a inteligência do elenco alvinegro para o bom resultado em Salvador. O atacante marcou o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro e é o artilheiro da equipe nesta temporada, com nove.

“É um resultado bom. A gente veio com intuito de ganhar, não veio só para arrancar empate. Você tem de saber jogar fora no Campeonato Brasileiro, tem de ter inteligência. Nossa equipe tem a maturidade de saber marcar e aproveitar as oportunidades e consegui fazer mais um gol”, afirmou o atacante à TV Globo após o triunfo por 1 a 0.

Satisfeito com outra atuação decisiva de Jô, o técnico Fábio Carille ressaltou a importância do atacante para o êxito da equipe em 2017. “Dá pra falar desses cinco primeiros meses do Jô. Ele participou dos três gols contra a Ponte em Campinas, mesmo quando não faz gol ele é decisivo, ajuda bastante. É trabalhador e ajuda muito no dia a dia. O Corinthians está muito feliz por contar com ele”, enalteceu.

O gol corintiano saiu após um passe de Marquinhos Gabriel, que entrou no segundo tempo no lugar de Maycon. Fábio Carille também mudou o posicionamento de Jadson e o time ganhou no setor ofensivo. Foram precisos apenas quatro minutos para a alteração dar resultado, e a assistência rendeu elogios ao reserva.

“O Marquinhos jogou muito bem em Porto Alegre contra o Inter (em abril, pela Copa do Brasil). As chances claras que tivemos foram com a participação dele, que entrou bem e ajudou a criar chances para a gente matar o jogo em casa. É um jogador de qualidade, esperamos muito dele. Está trabalhando forte, está querendo, e aos poucos vai buscando seu espaço”, comentou Carille.

“Ele vem ganhando confiança, vemos a evolução dele nos treinamentos e isso se reflete na partida. Entrou concentrado, entrou bem, deu uma ótima assistência, o que mostra também a força do grupo. No Brasileiro, que é tão longo, vamos precisar de todo mundo”, disse Jô à ESPN Brasil.